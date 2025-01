Ufficiale Nuovo innesto fra i pali per il Como Women: dalla Roma arriva Soggiu in prestito

Nuovo innesto in casa Como Women per la seconda parte di stagione. Il club lariano ha infatti annunciato l'arrivo della giovane portiera Soggiu che andrà a sostituire l'infortunata Katja Schroffenegger. Questa la nota del club:

F.C. Como Women è lieto di annunciare l’arrivo di Valentina Soggiu in prestito dalla Roma fino a giugno 2025. La giocatrice classe 2003, di ruolo portiere, arriva a Como dopo aver difeso i pali in questa prima parte di stagione al ChievoVerona in Serie B. Queste le sue prime parole con la maglia lariana: “Le prime sensazioni sono state di felicità per il mio ritorno in serie A, ho voglia di migliorarmi e di mettermi a disposizione della società e del mister per aiutare la squadra. Sono contenta di vestire una maglia prestigiosa come quella del Como Women che in questo momento sta facendo molto bene: i miei obiettivi stagionali sono crescere come calciatrice, come persona e tornare a vestire la maglia della nazionale”.

Mercato in uscita

Il club ufficializza i seguenti movimenti in uscita nel mercato di gennaio: Giorgia Spinelli in prestito al Bologna e Chiara Bianchi in prestito al Pavia, tutte fino a giugno 2025. Il Como Women comunica inoltre il ritorno al Sassuolo dal prestito del portiere Francesca De Bona.

La società ringrazia le calciatrici per l'impegno profuso con la maglia del Como Women, augurando loro il meglio per il prosieguo della stagione.