Nuovo record di pubblico in NWSL: in 63mila per Denver-Washington. Con 2 italiane in campo

Nella notte italiana negli Stati Uniti è stato raggiunto un nuovo record di pubblico per una partita di National Women’s Soccer League (NWSL), ovvero il massimo campionato calcistico femminile del paese dove militano quattro giocatrici italiane da quest’anno. E proprio due di esse - Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore - hanno preso parte a questa pagina storica con la maglia del loro Washington Spirti. Ad assistere alla sfida fra le capitoline e il Denver Summit, al Centennial Stadium in Colorado, erano infatti presenti 63mila spettatori: oltre ventimila in più del precedente record fatto segnare nel 2024 dalla sfida Bay FC-Washington Spirit all’Oracle Park quando le presenze furono 40.091.

Il record è inoltre doppio perché il Summit ha conquistato anche il record per partita inaugurale casalinga di un club doppiando quello precedente fatto segnare dal Boston Legacy (30.207 spettatori al Gillette Stadium).

Alla partita erano presenti anche Brandi Chastain, Julie Foudy, la ginnasta olimpica Aly Raisman, Bryce Young, Mellody Hobson e la vincitrice del Premio Nobel per la Pace e scrittrice Malala Yousafzai, rendendo l'evento un momento davvero speciale per la NWSL. Per la cronaca la gara si è conclusa sullo 0-0 con Di Guglielmo e Cantore che sono state sostituite al 73°.