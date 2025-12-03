"The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Il prestigioso quotidiano inglese The Guardian ha pubblicato oggi la lista delle 100 migliori calciatrici al mondo per il 2025.
Una graduatoria che vede anche due rappresentanti italiane. Al 44° posto troviamo, infatti, Sofia Cantore, attaccante ex Juventus oggi negli USA con la maglia dei Washington Spirit e al 25° una delle leggende del calcio azzurro come Cristiana Girelli.
La numero 10 della Vecchia Signora è anche l'unica rappresentante dei club della Serie A Women.
