Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio

Che Sofia Cantore non fosse andata negli Stati Uniti d’America per fare solo la comprimaria era chiaro fin da subito, ma quanto fatto nell’ultimo turno di campionato le è già valso un altro record nella sua esperienza oltreoceano iniziata la scorsa estate. Dopo essere stata ‘la prima italiana in NWSL’ infatti la classe ‘99 ha messo a segno la doppietta più veloce dal fischio d'inizio nella storia del campionato statunitense.

Nel 4-2 contro l’Orlando Pride, con il fischio d’inizio rinviato di oltre un’ora e mezza a causa delle condizioni metereologiche, l’azzurra ha siglato due reti in appena sei minuti dal via: prima ha sbloccato la partita con un tiro dalla lunetta dell’area di rigore e poi, sfruttando un assist della stella Trinity Rodman ha messo a segno il 2-0 saltando la portiera avversaria e depositando il pallone nella porta sguarnita. Due gol in appena 5 minuti e 27 secondi che le valgono questo record storico.

Cantore dunque prosegue la sua scalata in quello che è considerato il campionato di vertice al femminile dopo aver raggiunto la finale di NWSL nella passata stagione. Con questa doppietta l'azzurra sale a quota tre reti in otto gare, mentre nel complesso con la maglia del Washington Spirit sono sette le reti in 23 presenze in campioanto.