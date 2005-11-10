Ufficiale
Casarano, tesserato Francesco Podrini: si è liberato dalla Vis Pesaro
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La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Francesco Podrini, esterno d’attacco, classe 2007.
Francesco Podrini, il percorso professionale
Il suo percorso calcistico si sviluppa tra settore il giovanile della Vis Pesaro, l’esperienza in Serie D con il Fossombrone e il primo approccio al professionismo tra Trapani e Vis Pesaro. Complessivamente ha disputato 23 gare in Serie D e 7 in Serie C.
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