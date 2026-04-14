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Riparte la caccia al Mondiale per l'Italia di Soncin. In Serbia con un solo obiettivo: i tre punti

Riparte la caccia al Mondiale per l'Italia di Soncin. In Serbia con un solo obiettivo: i tre puntiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Questo pomeriggio, ore 18:15 con diretta su Rai2, l’Italia Femminile tornerà in campo per le qualificazioni al Mondiale che si terrà in Brasile nell’estate del 2027. A Leskovac contro la Serbia sarà una gara da non sbagliare e in cui puntare il bersaglio grosso vista una classifica che vede le Azzurre ferme a un punto, al pari proprio delle rivali odierne, alle spalle della coppia Danimarca-Svezia che invece è a quota quattro. Un successo potrebbe permettere di accorciare su una delle due, o magari entrambe in caso di pareggio fra le due scandinave, e tenere viva la corsa al primo posto che vale la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo (le altre tre giocheranno gli spareggi).

Ne sono consapevoli sia il ct Andrea Soncin sia l’attaccante e capitana Cristiana Girelli che nelle giornata di ieri hanno parlato in conferenza stampa spiegando di aver chiaro in testa l’obiettivo finale: “Siamo molto concentrate sul nostro percorso, poi quello che sta succedendo nel calcio italiano ci chiama in causa, ma noi abbiamo una strada segnata e un obiettivo chiaro in testa. Abbiamo una grande opportunità, ci vorrà grande solidità, sacrificio e cuore. - ha spiegato Soncin - Nelle prime due partite ci è mancata continuità e solidità, si è parlato della carenza di gol perché i numeri dicono questo, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo creato con il nostro gioco e ho fiducia totale e massima in tutte le giocatrici a disposizione". "Quando giochi a questi livelli la pressione la senti sempre. Ci è dispiaciuto perché non ci sarà un'estate con un'Italia al Mondiale, ma questa pressione è un privilegio, una responsabilità che ti tiene viva. Forse sì abbiamo uno stimolo in più per arrivare al Mondiale, ma la avremmo comunque vista la posta in palio. A me piace la pressione e quindi ben venga.- sono le parole di Girelli - Ho voglia di vincere perché ci manca questa vittoria, ma non sarà facile perché la Serbia è ben organizzata e strutturata, inoltre giochiamo in casa loro dove la Svezia ha pareggiato. La sensazione che ho è che questa squadra voglia riassaporare la vittoria".

Dall’altra parte invece la Serbia si prepara per fare un’altra grande partita dopo lo 0-0 contro la Svezia nel turno precedente anche se la ct Lidija Stojkanovic deve fare a meno di diverse calciatrici: “L’Italia è una squadra di altissima qualità, ben organizzata e molto esperta che ha giocato le semifinali dell’Europeo. Anche in questo raduno abbiamo avuto seri problemi di organico, con un gran numero di giocatrici infortunate, ma le ragazze presenti sono pronte e faranno del loro meglio per ottenere il miglior risultato possibile”. “È vero che abbiamo molti problemi di organico, - sono le parole della capitana Violeta Slovic ma sono convinta che ogni ragazza che avrà l’opportunità di scendere in campo darà il 100% per cercare di ottenere il miglior risultato possibile”.

Il programma di questa settimana:
Gruppo 1
Giornata 3
14 aprile
Serbia- Italia ore 18:15 (diretta Rai2)
Svezia-Danimarca ore 19:00

Giornata 4
18 aprile
Danimarca- Italia ore 15:00
Svezia- Serbia ore 16:00

La classifica del Gruppo 1
Danimarca 4
Svezia 4
Italia 1
Serbia 1

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