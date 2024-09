Ufficiale Inter, c’è il rinnovo della centravanti Polli. E Vergani passa al Cesena in prestito

Doppia operazione di mercato in casa Inter Women: la società nerazzurra ha infatti annunciato il rinnovo di contratto della centravanti Elisa Polli fino al 2027. La classe 2000, arrivata tre anni fa dall’Empoli, in questi anni con la maglia nerazzurra ha messo a segno 17 reti in 65 presenze in Serie A a cui si aggiungono altre tre reti in 12 gare di Coppa Italia.

L’Inter ha inoltre comunicato la cessione in prestito della difenditrice Bianca Vergani, classe 2002, al Cesena fino al termine della stagione.