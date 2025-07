Ufficiale Napoli, in difesa c'è Vergani: "Voglio mettermi in gioco nella massima serie"

Bianca Vergani è una nuova calciatrice del Napoli Women, di seguito la nota del club campano con le prime parole di Vergani da calciatrice azzura:

Difensore centrale mancina, classe 2002, nata a Milano, può ricoprire anche il ruolo di terzino. Arriva al Napoli Women a titolo definitivo dall’Inter e ha firmato un contratto annuale.

“Ho trovato un ambiente sereno ma allo stesso tempo molto stimolante. Ho scelto Napoli per provare a mettermi in gioco nella massima serie dopo aver disputato due stagioni in Serie B, non vedo l’ora che inizi il campionato. Spero di contribuire alla crescita di questo club e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A Napoli ho parenti, ma non venivo da molti anni: avrò sicuramente occasione di conoscerla meglio e di apprezzarla a pieno.”

Nuova maglia, nuova sfida: benvenuta al Napoli Women, Bianca!