Ufficiale Scambio fra Inter e Fiorentina: Durante torna in viola, Baldi veste il nerazzurro

vedi letture

Scambio fra i pali fra Inter e Fiorentina: il club nerazzurro ha infatti ceduto in prestito Durante a quello viola, con la classe '97 che torna in Toscana dove ha già giocato per sei stagioni, mentre a compiere il percorso inverso - con la stessa formula - è Baldi. Questi i comunicati del club:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito in prestito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Francesca Durante. La calciatrice classe 1997 torna a Firenze dove era maturata tra il 2015 e il 2021 e dove aveva vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana. Nel 2021 si era spostata a Milano sponda Inter dove aveva vinto il premio come miglior portiere della Serie A 2022/23. Proprio dalla squadra nerazzurra il portiere

Adesso per lei un nuovo capitolo in maglia viola, firmando un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2025".

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto in prestito le prestazioni sportive della calciatrice Rachele Baldi all'FC Internazionale Milano. La calciatrice giocherà con la squadra milanese fino al termine della Stagione sportiva 2024/25".