Serie A femminile, la Roma espugna Firenze in rimonta. L’Inter batte la Pink di misura

La Roma espugna il campo della Fiorentina in una delle due gare in programma alle 12:30. Viola avanti dopo una ventina di minuti grazie a un gol della giovane Baldi e in vantaggio fino all’ora di gioco quando le giallorosse si risvegliano e in pochi minuti piazzano l’uno-due decisivo: al 66° Giugliano trasforma il rigore del pari, mentre tre minuti dopo è la solita Serturini a chiudere i giochi con la rete del 2-1 definitivo. Nell’altro incontro invece l’Inter si impone con lo stesso risultato su una Pink Bari che continua nella lunghissima striscia di sconfitte. Novellino porta avanti le padrone di casa nel finale del primo tempo, ma poi Simonetti all’ora di gioco e Moller dieci minuti dopo regalano la vittoria alle nerazzurre.

La Roma rafforza così il proprio quarto posto, che può valere anche un posto nella prossima Supercoppa Italiana, proprio a scapito delle viola (ora a -8) che rischiano il sorpasso da parte dell’Empoli. L’Inter sale a quota 21 e punta al sorpasso sulla Florentia San Gimignano, mentre per la Pink la retrocessione è sempre più vicina.

Serie A femminile, 18^ giornata

Sabato 17/04

Pink Bari-Inter 1-2 (44° Novellino; 59° Simonetti, 71° Moller)

Fiorentina-Roma 1-2 (21° Baldi; 66° rig. Giugliano, 69° Serturini)

Empoli-Florentia San Gimignano 15:00 (TIMVISION)

Domenica 18/04

Sassuolo-Juventus 12:30 (TIMVISION E SKY)

Milan-Napoli 12:30 (TIMVISION)

San Marino Academy-Hellas Verona 15:00 (TIMVISION)