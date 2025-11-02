Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno

È terminata pochi istanti fa Roma-Inter, match delle 12:30 valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A Women. Sfida terminata 3-0 grazie alle reti di Pandini, Dragoni e Giugliano. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Milan-Lazio 4-2

2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)

Como Women-Genoa 2-1

34’ rig Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)

In corso

Roma-Inter 3-0

4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano

Domenica 2 novembre

Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women

Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina

CLASSIFICA: Roma 12* Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Como Women 6*, Inter 5*, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Genoa 3*, Ternana Women 0

* una gara in più