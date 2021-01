tmw radio Orlandi: "La Roma non è assolutamente un passo indietro per Linari"

vedi letture

L'agente Alessandro Orlandi, specializzato nel ramo femminile, ha parlato a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio, iniziando dall'affare con cui ha riportato Elena Linari in Italia: "Brava la Roma ed Elena. Nel momento in cui c'è un'atleta che si dà voce sul campo è tutto più facile, e chi lavora in maniera organizzata e con un progetto si butta su questo tipo di profilo. Al di là del campo, che vedono tutti, io rimarco l'aspetto umano, il dietro le quinte. Persone come Elena sono giusti pilastri per il percorso verso il professionismo".

Nessun altro si era informato?

"Dal momento in cui è andata all'estero ha sempre avuto richieste e simpatie dall'Italia: era il momento giusto, e i vari fattori hanno permesso ciò. Brava la Roma ad impegnarsi, è il colpo e il segnale giusto. I più maliziosi dicono che sia un passo indietro per lei, ma non lo è assolutamente. Il club della Roma è lungimirante, visto che da qui a un anno e mezzo ci sarà il professionismo. A Bordeaux si aspettavano tutti un maggior impiego, ma il calcio è così, veloce e si coglie l'attimo: mi fa piacere che stia succedendo anche nel femminile".

Le sue assistite vogliono andare all'estero o credono nel progetto Italia?

"C'è finalmente una reale percezione di crescita, le ragazze si stanno accorgendo di quanto successo tra la fine della scorsa stagione e questa, nonostante il demone Covid. Qualcuna più curiosa verso l'estero c'è, ma vi garantisco che l'Italia in questo momento piace, anche tra gli operatori. Finalmente anche il maschile, poi, guarda con curiosità anche al calcio femminile".

Un'altra sua assistita è la Schroffenegger. Come si è inserita nella Fiorentina?

"Molto bene. Mentalmente è molto simile a Elena: due macchine da guerra, non c'è differenza nell'approccio alle gare con i maschi. Se me lo chiedono al bar, la loro virtù principale è la cultura del lavoro. Sono due esempi di professionalità all'eccesso, guardano ogni dettaglio e quello che vediamo in campo non è frutto del cielo".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!