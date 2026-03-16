Wullaert lancia l'Inter all'inseguimento della Roma: secco 3-0 in casa del Sassuolo
Una rete di Csiszar in apertura e poi la doppietta di Wullaert nella ripresa: l’Inter si sbarazza del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A Women e fa sentire il proprio fiato sul collo alla Roma capolista. La squadra di Piovani infatti sale a quota 33 punti, quattro meno delle capitoline, e allunga sulla Juventus – sconfitta dalle cugine del Milan – che ora insegue a -5 e deve guardarsi seriamente le spalle per difendere il terzo posto che vale l’Europa.
Continua invece la crisi del Sassuolo che resta al terzultimo posto in coabitazione con la Ternana Women con ora solo quattro punti di vantaggio sul Genoa fanalino di coda.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA
Parma-Genoa 1-1
23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1
68' Monnecchi
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
49' Kyvag
Domenica 15 marzo
Roma-Fiorentina 1-1
43' Janogy (F), 77' Galli (R)
Sassuolo-Inter 0-3
17’ Csiszar, 76’, 90’+7’ Wullaert
Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 33, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8
* una gara in meno
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