Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Successo convincente per l’Inter Women, che supera la Lazio con una prestazione offensiva di grande impatto. Protagonista assoluta del match è Tessa Wullaert, che apre le marcature dopo appena tre minuti e indirizza subito la partita.
Nel post gara, l’attaccante belga ha commentato ai microfoni di Inter TV: “Sono molto contenta per la vittoria. Non era una partita semplice, ma partire subito forte ci ha aiutate molto. Abbiamo rischiato di complicarci la vita, però siamo state brave a concretizzare le occasioni e segnare cinque gol”.
Wullaert ha poi analizzato la prestazione della squadra, evidenziando margini di miglioramento: “Ogni partita è diversa, ma possiamo ancora crescere nella gestione del pallone e creare più occasioni. Anche se oggi abbiamo segnato tanto, possiamo fare ancora meglio”.
Infine, un passaggio sul suo momento personale: “Sono felice di aiutare la squadra con i gol. Sul rigore ero molto concentrata, ma ho sentito grande fiducia da parte delle compagne. Questo mi ha aiutata molto”.
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