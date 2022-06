ufficiale Barcellona Femminile, colpo in attacco: presa la brasiliana Geyse Ferreira

Colpo in entrata per il Barcellona Femminile. Il club blaugrana ha infatti ufficializzato l’acquisto dell’attaccante brasiliana Geyse Ferreira. La 23enne arriva da svincolata dopo l’esperienza al Madrid CFF e firma per le prossime due stagioni, fino al 2024.