ufficiale Como Women, arriva la giovane Bergesen in prestito dalla Roma

Il Como Women ha annunciato un altro innesto in vista della prossima stagione prelevando una giovane difenditrice dalla Roma. Si tratta di Bergersen, novegese classe 2003. Questa la nota del club e le prime parole della calciatrice:

Per la stagione calcistica 2023/24, Mina Schaathun Bergersen sarà una giocatrice del Como Women, in prestito dall’A.S. Roma. Difensore norvegese classe 2003, Mina muove i suoi primi passi nel mondo calcistico a 7 anni. Cresce nel settore giovanile del Borre, per poi trasferirsi all’Ovreevoll.

Nella sessione estiva di calciomercato del 2021, Mina viene acquistata dall’ A.S. Roma segnando la sua prima rete della stagione della Primavera contro il Sassuolo, totalizzando in una stagione 10 presenze e 8 marcature. Lo scorso anno ha giocato in Serie A con le giallorosse, vincendo il suo primo scudetto e la Supercoppa.

Quest’anno Mina indosserà la maglia nr.6 e, in vista dell’inizio della preparazione ha dichiarato: “Sono molto contenta ed entusiasta di iniziare questa stagione con il Como. Ci prepareremo al meglio per il campionato e per raggiungere i nostri obiettivi”