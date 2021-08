ufficiale Fiorentina Femminile, innesto in difesa. Arriva l'ucraina Kravets

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Darya Kravets. Difensore classe 1994, Darya arriva dallo Stare de Reims dove ha giocato le ultime due stagioni. In passato ha giocato anche in Russia e in Kazakhstan dove ha vinto 3 Campionati e 2 Coppe Nazionali. Dal 2010 è inserita nelle squadre nazionali e veste la maglia della Nazionale Maggiore Ucraina dal 2014.

La giocatrice ha siglato un accordo con la Fiorentina fino al 2022.