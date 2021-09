ufficiale Hellas Verona Women, tesserata la calciatrice svizzera Fanny Keizer

Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la calciatrice svizzera Fanny Keizer. Portiere, nata a Ginevra il 7 maggio 2000, è cresciuta vestendo la maglia del Plan les Ouates, squadra della sua città natale, in cui ha militato dal 2004 al 2015. Trasferitasi al Chenois, ha disputato tre campionati in cadetteria e conquistato, al termine della stagione 2017/18 e col neonato Servette, la promozione nella massima serie svizzera. In forza al Servette, ha militato nella Lega Nazionale A a partire dal 2018, laureandosi campionessa della rinominata Women's Super League nella passata stagione. Indosserà la maglia numero 30.