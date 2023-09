ufficiale Inter Women, innesto d'esperienza in difesa. Ecco la neozelandese Bowen

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Katie Bowen. Il difensore neozelandese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione 24/25". Con questa nota il club nerazzurro ha annunciato un ulteriore innesto nel reparto arretrato.

Per la calciatrice si tratta della prima esperienza in Europa dopo aver giocato tutta la sua carriera fra Stati Uniti (Kansas City, Utah Royals, North Carolina Courage) e Australia (Melbourne City). Per lei 92 presenze, con tre reti, con la maglia della Nuova Zelanda con cui ha vinto anche la Coppa delle Nazioni Oceaniche e fatto parte della rosa nel Mondiale giocato in estate.