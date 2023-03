ufficiale Inter Women, per il centrocampo c'è Eckhoff. Contratto fino a giugno con opzione

Innesto a centrocampo per l'Inter Women che oggi ha ufficializzato Noor Eckhoff. Questo il comunicato: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Noor Eckhoff. La centrocampista norvegese classe 1999 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione 2023/24".