ufficiale Inter Women, rinforzo in difesa. Stefanie Van Der Gragt firma fino al 2024

vedi letture

Nuovo colpo in entrata per l'Inter Women. Dopo Alessia Piazza, il club nerazzurro ha ufficializzato un altro acquisto: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Stefanie Van Der Gragt. Il difensore olandese classe 1992 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2024".