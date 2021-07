ufficiale La Pistoiese Femminile cede la baby Italiano: approda all'Hellas Verona Women

Con una nota ufficiale, la Pistoiese Femminile comunica che la portiera orange Ilaria Italiano è approdata all'Hellas Verona Women.

Questo il comunicato del club toscano:

"Una partenza dolorosa, ma che riempie di orgoglio e premia il lavoro della Calcio Femminile Pistoiese, in particolare del diesse Stefano Barsotti, che tre anni fa la convinse a difendere la porta delle Orsette: Ilaria Italiano firma per l'Hellas Verona, formazione di Serie A. Il portiere, classe 2002, dopo due grandi stagioni in arancione nel campionato di Serie C e uno in quello di Eccellenza, già nel giro della Nazionale, corona il sogno di raggiungere la massima categoria. Al club di patron Giampaolo Bonacchi non resta congratularsi con Ilaria e rivolgerle un grosso in bocca al lupo, oltreche ringraziarla delle splendide stagioni vissute insieme".