ufficiale Napoli femminile, triplo arrivo in azzurro: Chiavaro, Porcarelli e SaraTui

Il Napoli femminile ha annunciato altri tre acquisti sui propri canali ufficiali. Si tratta del portiere Kelly Chiavaro, della centrocampista Sara Gonzalez Rodriguez e della fantasista Maddalena Percarelli. Il club ha inoltre annunciato la convocazione per il ritiro di Rivisondoli della classe 2005 Liliana Merolla. Queste le note ufficiali:

"Kelly Chiavaro, canadese di passaporto italiano, nata a St-Eustache il 3 luglio del 1996, difenderà - insieme a Yolanda Aguirre -, i pali del Napoli Femminile. La Chiavaro ha giocato negli States, precisamente in Patriot League nei Colgate Raiders (65 presenze), prima di approdare in Israele all’Emek Hefer. A completare il pacchetto dei portieri del Napoli Femminile a Rivisondoli sarà la giovanissima Liliana Merolla, classe 2005, titolare della Primavera che è approdata ai play off nella passata stagione.

Maddalena Porcarelli, nata a Jesi il 6 marzo 2000, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Per lei già 32 presenze in A ed 89 in B, a dimostrazione della precocità del talento di questa ragazza che arriva dal Cesena ed è stata grande protagonista nell’ultimo campionato cadetto. Porcarelli è un trequartista con il vizietto del gol, in carriera è andata a segno 39 volte.

Sara Gonzalez Rodriguez, nata a Tui in Spagna il 23 maggio del 1989, è una nuova centrocampista del Napoli Femminile. La trentaduenne iberica - da tutti conosciuta come Sara Tui - vanta una lunga militanza in Primera Iberdola avendo militato per anni nel Granadilla Tenerife ed ha disputato da protagonista le ultime due stagioni (39 partite e 5 reti) con il Madrid CFF - che ha chiuso l’ultimo campionato al settimo posto".