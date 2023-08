ufficiale Pomigliano, dal Soyaux arriva la classe 1992 Laura Bourgouin

Laura Bourgouin è una nuova calciatrice del Pomigliano. Centrocampista francese del 1992, sarà tra le più esperte del gruppo. E’ stata per anni la bandiera del club transalpino Soyaux con cui ha totalizzato 150 presenze e 50 reti.

Laura Bourgouin è una centrocampista nata in Francia nel 1992. Con i suoi 31 anni e tra le calciatrici in rosa tra le più esperte. E’ alla sua prima esperienza fuori dalla Francia. Dopo aver iniziato con il Le Mans nella stagione 2010-11 giocando 1447 minuti in 18 presenze, si trasferisce al Soyaux dove diventa la calciatrice-bandiera del club francese. Infatti per 10 stagioni (2013-2023) gioca con la maglia biancoblu del club francese, confermando 196 presenze e realizzando 50 reti.