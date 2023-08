ufficiale Pomigliano, per il centrocampo arriva la francese Lucie Tengue

Lucie Tengue è una nuova calciatrice del Pomigliano, che ne ha annunciato l'approdo attraverso il proprio sito ufficiale:

"Calciatrice francese classe 2001 reduce dall’esperienza in Svizzera con la maglia del Sion. Centrocampista difensivo e all’occorrenza difensore, con lei il Pomigliano mette chili e centimetri a disposizione di mister Finestra. Lucie Tengue, è una centrocampista nata in Francia nel 2001. Calciatrice eclettica che riesce a ricoprire i ruoli di difensore e centrocampista interdittrice. Fisico possente con i suoi 177 cm di altezza. Ha giocato nell’ultima stagione con le svizzere dell’FC Sion. Prima dell’esperienza elvetica tanta presenza in patria con le maglie di Le Havre, Orléans, Paris FC per tre stagioni (2018-2020), Juvisy, Saint-Maur, Lusitanos per quattro anni (2011-2015)".