ufficiale Pomigliano Women, arriva l'ex Bayern Monaco Emilie Gavillet

Emilie Gavillet è una calciatrice del Pomigliano. Portiere classe 2000 con alle spalle cinque anni di formazione negli Stati Uniti e 2 anni tra i pali della seconda squadra del Bayern Monaco

Nata a Montréux (Svizzera) nel 2000 ha già alle spalle una buona esperienza. Ha giocato in Oklahoma disputando le ultime 10 gare di campionato e ottenendo presenze per 973 minuti. Esperienza anche nello stato del Colorado nella squadra dei Rams giocando 15 gare da titolare. Ha trascorso quattro stagioni in Kansas vincendo la Academic All-Big nel 2021. Tra il 2016 e il 2018 ha giocato nella seconda squadra del Bayern Monaco, vice campione di Germania per la seconda divisione della Bundesliga. Ha indossato la maglia della nazionale svizzera con Under 17 e Under 19.