ufficiale Salta la prima panchina in Serie A femminile: Il Pomigliano esonera Tesse

Salta la prima panchina in Serie A Femminile. Il Pomigliano ha infatti deciso di esonerare Manuela Tesse, allenatrice arfefice della storica promozione nel massimo campionato ma protagonista di un avvio di campionato deludente: "Dopo un’attenta riflessione e valutazione, il Pomigliano ha deciso di esonerare Manuela Tesse dal ruolo di allenatore della prima squadra. La società ringrazia Tesse per il lavoro svolto in questi otto mesi di guida tecnica e le augura ogni futuro traguardo professionale", si legge nella nota.