ufficiale Sassuolo femminile, il tecnico Piovani rinnova per altre tre stagioni

Con una nota ufficiale, il Sassuolo ha comunicato il rinnovo del tecnico della formazione femminile, Gianpiero Piovani: "Guida tecnica confermata per un progetto in continua evoluzione. Rinnovo triennale per mister Gianpiero Piovani, sempre più parte integrante della famiglia neroverde, che in queste tre stagioni sulla panchina del Sassuolo Femminile ha conseguito brillanti risultati. Buon lavoro mister!".