UWCL, DAZN acquista i diritti per i prossimi quattro anni. Gare visibili anche su Youtube

La nuova UEFA Women's Champions League 2021/22 sarà più grande che mai. I tifosi di tutto il mondo avranno l'occasione di seguire la competizione grazie a una copertura senza precedenti garantita da una partnership quadriennale con la piattaforma streaming DAZN in collaborazione con YouTube.

Una novità assoluta per la competizione, il nuovo accordo aumenterà notevolmente la visibilità del calcio femminile che in questa edizione per la prima volta avrà una fase a gironi a 16 squadre, consentendo ai tifosi di immergersi totalmente nell'azione della UEFA Women's Champions League.

Per le prime due stagioni (2021-23), i tifosi potranno guardare in diretta e on demand tutte le 61 partite dalla fase a gironi in avanti su DAZN e sul canale gratuito YouTube di DAZN. Per le due stagioni successive, (2023-25), le 61 partite saranno in diretta su DAZN, mentre 19 saranno disponibili gratuitamente sul canale YouTube di DAZN.

L’accordo pluriennale concede a DAZN i diritti esclusivi in tutto il mondo, con l’eccezione dell’area MENA (Medioriente e Nordafrica, dove i diritti non includono clip e highlights) e della Cina con i suoi territori.*

Si tratta di uno dei più importanti accordi per la trasmissione nella storia del calcio femminile per club ed è un’altra mossa rivoluzionaria che testimonia l’impegno della UEFA e dei suoi partner internazionali verso questo sport. L’obiettivo è far crescere la UEFA Women’s Champions League, consolidare la fama e il prestigio di giocatrici e club e ispirare le prossime generazioni: tutto questo inizia con l’attirare un numero sempre maggiore di spettatori.

L'accordo segue la decisione della UEFA di dare vita a un nuovo format della UEFA Women's Champions League, che prevede una fase a gironi a 16 squadre e la centralizzazione dei diritti di trasmissione e sponsorizzazione, che comporterà un notevole aumento degli introiti. Questi provvedimenti gettano le basi per il pionieristico modello di distribuzione finanziaria presentato di recente, che permetterà di ripartire 24 milioni di euro in tutto il calcio femminile europeo e regalargli un futuro ancora più brillante.

*Repubblica Popolare Cinese, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Regione amministrativa speciale di Macao e Taipei cinese (Taiwan)