UWCL, i risultati dell'andata degli ottavi: vincono tutte le big. Barça con un piede nei quarti

Vincono tutte le grandi d'Europa nelle gare d'andata degli ottavi di finale di Women's Champions League andate in scena questa sera. Il Barcellona è quasi con un piede nel prossimo turno dopo il poker rifilato al Fortuna Hjorring grazie a una Hermoso in stato di grazia e autrice di una tripletta. Il City si impone per 2-0 contro la Fiorentina, con lo stesso risultato vincono anche Wolfsburg - contro il LSK Kvinner - e il Chelsea, in 10 dal 13°, nel big match contro l'Atletico Madrid. Finisce invece 2-2 la sfida fra Rosenberg e St Polten con le svedesi che recuperano due reti alle avversarie trovando il pari all'ultimo secondo.

Barcellona-Fortuna Hjorring 4-0 (12°, 18°, 57° Hermoso, 82° Putellas)

Manchester City-Fiorentina 3-0 (2° Hemp, 4° White, 89° Mewis)

Rosenberg-St Polten 2-2 (8° Troelsgaard, 90° Seger; 21°, 46° Zver)

Wolfsburg-LSK Kvinner 2-0 (2°, 59° Popp)

Chelsea-Atletico Madrid 2-0 (58° rig. Mjelde, 64° Kirby)

Giovedì 4 marzo

BIIK-Kazygurt - Bayern Monaco 07:00 (ore 13 locali in Kazakistan)

Lione- Brondby 16:00

Martedì 9 marzo

Paris Saint-Germain - Sparta Praha 16:00