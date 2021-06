-2 a Euro 2020: alla scoperta dell'Austria. Alaba il leader, poi tanta Bundesliga

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale - Negli anni '30 il leggendario Wunderteam fece più volte tremare l'Italia di Vittorio Pozzo, che sconfisse la squadra di Hugo Meisl sia al Mondiale del '34 che ai Giochi di Berlino del 1936. L'Austria non è più stata in grado di formare un gruppo così forte e ha partecipato da allora solo a tre edizioni della coppa del Mondo. Il secondo posto nel Gruppo G, alle spalle della Polonia e davanti alla Macedonia del Nord (che ritroverà come avversario nel girone), concede ai nostri vicini di casa di partecipare per la terza volta agli Europei. L'obiettivo è fare meglio delle precedenti edizioni e centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

I convocati

Portieri: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK).

Difensori: David Alaba (Real Madrid), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Brema), Martin Hinteregger (Eintracht Francoforte), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlino), Andreas Ulmer (Salisburgo).

Centrocampisti: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht), Konrad Laimer (Lipsia), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (Lipsia), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke).

Attaccanti: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stoccarda), Karim Onisiwo (Mainz).

Il CT - Franco Foda - Una ventennale carriera da allenatore spesa allo Sturm Graz, tra prima squadra e formazioni amatoriali, interrotta solo dalla stagione alla guida del Kaiserslautern. Nato a Magonza 55 anni, Foda è alla guida dell'Austria dal 2018, quando i pessimi risultati ottenuti nelle qualificazioni al Mondiale russo costarono la panchina a Marcel Koller. Il 4-2-3-1 è un marchio di fabbrica, ma spesso ha utilizzato la difesa a tre. Tante soluzioni, soprattutto in avanti, dove non manca la qualità grazie ad elementi di grande duttilità ed esperienza.

La probabile formazione (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; X. Schlager, Laimer; Baumgartner, Sabitzer, Alaba; Arnautovic.

La stella - David Alaba

La possibile rivelazione - Xaver Schlager