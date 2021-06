-2 a Euro 2020: alla scoperta della Svezia. Solidità e qualità, anche senza Ibrahimovic

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale - All'ultimo grande torneo internazionale, la Svezia ci era arrivata gettando nello sconforto tutta l'Italia calcistica. Una marcia interrotta ai quarti di finale, ovvero il miglior risultato degli scandinavi ai Mondiali dal 1994. Nelle ultime tre edizioni dei campionati europei sono arrivate altrettante eliminazioni al primo turno; gli scandinavi, tra pochi giorni, debutteranno nel Gruppo E, dove ritroveranno la Spagna, avversario nel girone di qualificazione. Verosimilmente, con gli iberici favoriti d'obbligo, sarà lotta con Polonia e Slovacchia per il passaggio del turno.

I convocati

Portieri: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton).

Difensori: Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Pierre Bengtsson (Vejle), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg).

Centrocampisti: Emil Forsberg (Leipzig), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou).

Attaccanti: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskva).

Il CT - Janne Andersson - Da circa 20 anni è profeta in patria. Una carriera cominciata come allenatore-giocatore e poi proseguita alla guida di club non proprio di prima fascia. E proprio in una squadra "minore" Andersson ha conquistato il più grande successo della sua carriera: nel 2015, infatti, ha condotto il Norrköping al trionfo in campionato. Un anno dopo è stato nominato CT, guidando il gruppo orfano di Zlatan Ibrahimovic in Russia. Proprio l'attaccante del Milan sarebbe potuto diventare l'arma in più in questa manifestazione, ma gli ultimi infortuni lo hanno costretto a rinunciare al sogno di un nuovo Europeo dopo essere tornato in Nazionale a marzo. La Svezia di Andersson si adatta con ottimi risultati a qualsiasi avversario, passando dal 4-4-2 al 4-3-3: nella gara d'esordio dovrà sicuramente rinunciare a Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg, positivi al coronavirus.

La probabile formazione (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Claesson, S. Larsson, K. Olsson, Forsberg; Isak, Berg.

La stella - Emil Forsberg

La possibile rivelazione - Mattias Svanberg