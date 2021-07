Alle 21 la finale! Rimedio, il giornalista Rai fermato dal Covid: "Amarezza enorme non esserci"

Niente da fare per Alberto Rimedio, storico telecronista della Rai fermato dal Covid proprio nel giorno della finale di Euro 2020. Intervenuto a Rai Sport con un collegamento video dal luogo del suo isolamento, il giornalista ha voluto mandare un messaggio di auguri ai suoi due "sostituti", commentando anche la delusione per aver mancato il grande appuntamento di Wembley: "È un'amarezza enorme non poter raccontare questa partita, ma ne approfitto per fare i miei migliori auguri ai colleghi Stefano Bizzotto e Katia Serra. In bocca al lupo e forza Italia!", le sue parole.