Belgio, Carrasco: "Era meglio non vincere il girone, ma tutti hanno paura di affrontarci"

L'ottavo di finale tra Belgio e Portogallo sarà una partita speciale per l'esterno dell'Atletico Madrid Yannick Ferreira Carrasco, di madre belga ma di padre lusitano. L'ex Monaco, che non ha rapporti con il padre, ha parlato oggi in conferenza stampa, spiegando di sentirsi pienamente belga: "Quando ero ancora in adolescenza mi è stato chiesto quale nazionalità avrei scelto, ma io sono belga, anche se sono uno con un temperamento meridionale."

Sul tabellone degli ottavi.

"L'altro lato era più facile. A quanto pare non è meglio essere primi nel girone, ma d'altra parte gli avversari hanno paura a giocare contro di noi. Dobbiamo solo dimostrare che è giusto abbiano paura. Non dobbiamo dare spazio a nessuno contro il Portogallo, e soprattutto non a Ronaldo".