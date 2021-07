Belgio, il ct Martinez: "Corsa contro il tempo per Hazard e De Bruyne. Non è pretattica"

Belgio in ansia per le condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, con quest’ultimo che quasi sicuramente scenderà in campo contro l’Italia. Ma il ct Roberto Martinez sembra fare pretattica, anche se nega: "Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero. È una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Il fatto che mangino tre pasti al giorno è importante, poi vedremo domani. Se è pretattica? No, l'approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Siamo in modalità torneo: se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione dopo. Non si tratta di arroganza: per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De Bruyne, è un altro tipo di infortunio. È una decisione dello staff medico, non calcistica. La prenderemo solo quando avremo sentito lo staff".