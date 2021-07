Belgio-Italia 0-0, doppio intervento di Donnarumma a salvare gli azzurri. Super su De Bruyne

Serve una doppia parata di Gianluigi Donnarumma per mantenere l'Italia sul punteggio di 0-0 contro il Belgio. Ottimo duplice intervento del portiere del Milan nell'arco di due minuti: prima ha fermato un gran tiro di De Bruyne al 24', volando come un gatto, poi ha detto no a Lukaku al 26', distendendosi per togliere dalla porta il suo tiro angolato.