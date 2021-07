Belgio-Italia 0-0, si parte coi gialli: Verratti e Tielemans. Il regista azzurro non era diffidato

Passati 20 minuti sul cronometro di Belgio-Italia, col punteggio ancora fermo sullo 0-0. Ammonizione per Verratti, che non è tra i diffidati dell'Italia (Di Lorenzo, Barella e Pessina). Pochi giri di lancetta dopo cartellino giallo anche per Tielemans, autore di un fallo proprio ai danni del centrocampista del PSG. Neanche quest'ultimo era in diffida.