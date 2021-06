Belgio, Martinez: "Mertens decisivo anche quando non segna"

Roberto Martinez, CT del Belgio, intervenuto in conferenza stampa, parla così di Dries Mertens: "Ogni tanto dimentichiamo il lavoro che fa senza palla, il suo modo di comunicare con gli altri di leggere le situazioni. Il lavoro dei numeri 10 è molto difficile, devi sempre capire chi marcare in ogni situazione. E Mertens ha fatto un grande lavoro in quella parte del campo. Parliamo di un giocatore che deve essere sempre capace di creare ma puoi contare anche sulla sua intelligenza tattica. Capisce sempre quale sia il miglior modo per poter fare la differenza, è sempre concentrato al massimo. E adesso avremo cinque giorni per migliorare la condizione fisica".