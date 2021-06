Belgio o Portogallo per l'Italia? Marchegiani: "Meglio i lusitani. Più facile metterli in difficoltà"

vedi letture

Chi tra Portogallo e Belgio per l'Italia ai quarti di Euro 2020? Luca Marchegiani, a Sky Sport, ha risposto così: "L'Italia può mettere più in difficoltà il Portogallo con la pressione e la velocità, visto che loro amano giocare più lentamente. Inoltre è una squadra che non difende benissimo seppur abbia in rosa giocatori molto forti".