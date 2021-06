Belgio, Sels elogia Courtois "E' uno dei migliori al mondo, la sua forza è la mente"

Intervenuto in conferenza stampa il portiere belga Matz Sels ha parlato di Courtois: "Thibaut non ha davvero bisogno di concorrenza. E' uno dei migliori al mondo. Essendo il secondo o terzo portiere, ho vissuto la partita contro il Portogallo con molta tensione. E' stata una partita difficile. Abbiamo avuto molto stress in panchina. Sono contento per la squadra che ha ottenuto la vittoria. Per me, la grande forza di Thibaut è la sua mente. Non è sempre facile per un portiere. La gestisce molto bene e lascia da parte le critiche. Per me questo è davvero il suo punto forte. Se sei il numero 1, e soprattutto in un torneo, è normale voler giocare tutte le partite. E' normale. Non si è mai infortunato e si comporta sempre bene. Non c'è motivo di cambiare".