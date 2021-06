Belgio, T. Hazard: "Eden non ha avuto una stagione facile ma in nazionale ha dato tutto"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Thorgan Hazard ha parlato del fratello Eden: "Non è stata una stagione facile per lui. Ma abbiamo potuto vedere che ha dato tutto. Non ha risparmiato sforzi. Ha combattuto su tutte i palloni, ha vinto i duelli. Spero che possa continuare così ma sta allo staff medico rimetterlo in piedi e penso che abbiamo uno dei migliori staff medici al mondo".