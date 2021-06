Bonucci su CR7 e Lukaku: "Qui il fuoriclasse è il gruppo: ha sempre fatto la differenza"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa da Coverciano, Leonardo Bonucci ha parlato anche dei fuoriclasse che 'latitano' in azzurro. "Qui il fuoriclasse è il gruppo. Non abbiamo singoli come Cristiano Ronaldo, Lukaku, giocatori che hanno segnato tanto e ti svoltano la gara in una partita. Però il gruppo qui ha sempre fatto la differenza, è questo che deve risaltare. Dobbiamo crescere come squadra, combattere per l'Italia e per gli italiani. Dopo una parentesi così nera come il Mondiale 2018, vogliamo riportare l'Italia dove merita".