Chiellini sull'Italia: "La sconfitta contro la Svezia una ferita che non andrà mai via"

Nel corso della conferenza stampa a -1 da Turchia-Italia, Giorgio Chiellini ha parlato delle possibilità azzurre a Euro 2020 partendo dallo smacco contro la Svezia. La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione da protagonisti, è tanta. La sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Questo sentimento non c'è solo in noi ma in tutti i tifosi di questa Nazionale. Non sapete in quanti, in questa settimana, si stanno galvanizzando in attesa di questa gara che manca da 5 anni. Non vediamo l'ora di scendere in campo e vivere queste emozioni".