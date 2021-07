Cinque check-point e tremila agenti: Roma e Olimpico blindati per Inghilterra-Ucraina

Roma e l'Olimpico sono blindati in vista del quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina in programma stasera. Sono almeno cinque - riporta Sportmediaset - i check-point intorno allo stadio per controllare gli ingressi, in cui sono coinvolti almeno tremila agenti. La maggior parte dei tifosi inglesi è arrivata ieri da altre città italiane o da Paesi Ue ma si teme il rischio che almeno altri 200 supporter della nazionale di Southgate possano presentarsi a Roma nella giornata di oggi, nonostante le restrizioni, l'obbligo di quarantena e il certificato che attesti la negatività del tampone.