Costacurta: "Belgio-Italia? Forse il ranking per una volta può risultare non così veritiero..."

Mancano pochi minuti a Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 di scena all'Allianz Arena di Monaco. "Nelle ultime 11 gare, il Belgio ne ha vinte 10. Ma questa è una squadra che non sta benissimo - sottolinea Alessandro Costacurta dagli studi di Sky -. I loro tre difensori non sono straordinari se presi in velocità. In avanti non stanno benissimo, quindi perché non sperare. Forse il ranking (il Belgio è primo, ndr)per una volta può risultare non così veritiero".