Criscito ci crede: "Questa Italia piena di scugnizzi può arrivare a Wembley"

“Il gruppo è fondamentale, magari l’Italia non ha grandissime individualità, ma ha un gruppo e penso possa fare bene”. Ospite di Sky, Domenico Criscito ha analizzato l’avventura dell’Italia di Roberto Mancini a Euro 2020: “Io il mister l’ho avuto anche in Russia (allo Zenit San Pietroburgo, ndr) e devo dire che ti lascia davvero sereno. La nazionale ha bisogno di questo, lui ha saputo dare serenità: i ragazzi giocano bene, si divertono e speriamo che possano portare questo Europeo a casa”.

Basta questo stile per arrivare a Wembley?

“Io penso di sì, i ragazzi giocano davvero divertendosi e questo è molto importante per arrivare alla fine”.

In Russia hai passato sette anni.

“È stata una bellissima esperienza di vita, a livello umano e calcistico. Ieri non li ho visti benissimo in generale, è vero che di fronte aveva il Belgio, una delle candidate alla vittoria finale, ma li ho visti veramente male. Spero sia stata solo un po’ di tensione per la prima partita”.

Da Insigne a Immobile, tanti napoletani in questa Italia.

“È piena di scugnizzi questa nazionale, soprattutto con Lorenzo Insigne sono in contatto, è un ragazzo che se lo merita. Ha attraverso momenti difficili ma ha avuto la capacità di affrontarli da vero leader, da capitano”.

Oggi esordisce la Macedonia di Pandev.

“Ci siamo sentiti ieri con Goran, in Macedonia dovrebbero fargli una statua. È veramente un grande, se lo merita, speriamo che possa continuare con noi perché può dare tanto al calcio. Convincerlo? Ne abbiamo già parlato, certo. Conoscendolo un altro annetto se lo fa”.