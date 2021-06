Danimarca, Damsgaard: "Non mi vedo come sostituto di Eriksen. Con il Belgio giocato bene"

Schierato in campo dal primo minuto ieri contro il Belgio, il calciatore della Sampdoria e della Danimarca Mikkel Damsgaard ha commentato: "Non mi vedo come sostituto di Eriksen - riporta dbrs.dk perché abbiamo giocato in due ruoli diversi. Ma ovviamente sono stato felice di avere l'opportunità di giocare dall'inizio. Avevamo l'intera Danimarca alle nostre spalle ed è stato davvero bello che tutti potessimo stare insieme dopo quello che è successo. La gara con il Belgio? Penso che abbiamo giocato bene ma abbiamo perso. Avremmo potuto renderci le cose un po' più facili vincendo o pareggiando quindi è ovviamente una sensazione fastidiosa".