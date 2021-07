Danimarca, la federcalcio ai tifosi: "A te che non dimenticherai mai l'estate del 2021, grazie"

Concluso Euro 2020 con la sconfitta contro l’Inghilterra, la federcalcio della Danimarca, attraverso i suoi canali social, ha voluto ringraziare i propri tifosi per l’appoggio ricevuto in questa competizione così speciale per Kjaer&Co: “A te che sei stato a Copenhagen, Amsterdam, Baku e Londra.

A te che hai seguito da tutto il paese. Dai salotti alle feste nelle club house, alle grandi piazze.

A te che ci hai sostenuto quando ne avevamo bisogno.

A te che non dimenticherai mai l'estate del '21.

Grazie”.