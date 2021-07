Effenberg: "Italia favorita per l'Europeo. Anche se qui non a tutti fa piacere sentirlo"

L’ex centrocampista Stefan Effenberg è tornato sull’Europeo della Germania criticando le scelte del ct Low e augurandosi che il suo sostituto Flick dia maggiore spazio ad alcuni talenti in rampa di lancio: “La squadra tedesca non è mai stata seriamente in corsa per vincere l’Europeo, si è arresa troppo presto. Secondo me Musiala Eidle Baku e Nmecha sono tre giocatori che meriterebbero più spazio e che andrebbero inclusi nell’undici titolare. Sono curioso di sapere se il prossimo ct la pensa allo stesso modo. - continua Effenberg su Sport1 parlando poi dell’Italia – Per me gli azzurri sono i favoriti per l’Europeo e il fatto che abbiamo saltato il Mondiale del 2018 li rende ancora più forti. Mancini ha messo insieme una squadra che gioca un bel calcio, anche offensivo. Ora incontreranno la Spagna che ha un obiettivo simile, ma credo ancora nell'Italia anche se qui (in Germania NdR) non a tutti fa piacere sentirlo".