esclusiva Hateley: "Inghilterra, il top lo vedremo in Qatar. Sarà finale con l'Italia"

L'Inghilterra sogna di conquistare gli Europei, torneo mai vinto dai maestri del football e che hanno sfiorato nel 1996, quando il calcio era tornato a casa. Allora fu decisivo un rigore di Gareth Southgate, l'attuale ct, nell'eterna sfida contro la Germania in semifinale. Tedeschi proprio eliminati dai sudditi di Sua Maestà che sembrano davvero avere la strada spianata. Sulla carta l'Ucraina non è allo stesso livello, né Repubblica Ceca o Danimarca. Ai microfoni di Tuttomercatoweb l'ex centravanti della nazionale inglese e del Milan, Mark Hateley, ci dice la sua.

Mark Hateley, in un'intervista pre-Russia 2018 diceva che la nazionale inglese non era ancora pronta per vincere ma che sarebbe stata pronta entro 2 o 4 anni. A che punto siamo ora?

"Penso che questa squadra sia finalmente pronta per arrivare in finale. Non so se a vincere, perché è tutt'altra storia ma arrivare all'atto conclusivo sarà molto più semplice. E venendo alla sua domanda specifica dico che questa Inghilterra è a metà della maturazione, per cui credo che vedremo questa squadra al top per Qatar 2022 dove sarà realmente una delle favorite alla vittoria finale".

Cosa le sta piacendo di questa selezione?

"Southgate sta facendo crescere il gruppo e ciò che mi piace maggiormente è l'organizzazione che ha dato alla squadra davvero solida e gli zero gol subiti ne sono la prova".

In cosa invece dovrebbe migliorare ancora?

"Penso che un po' più di fiducia in più non guasterebbe, intendo cercare di rischiare un po' di più. Anche perché davanti abbiamo uno Sterling in stato di grazia e anche Harry Kane si sta aggiungendo alla festa. In più c'è una panchina lunga e di qualità".

L'Inghilterra stasera uscirà dalla comfort zone di Wembley

"Non penso che la cosa condizionerà troppo l'Inghilterra, la vedo sul pezzo e concentrata a fare bene".

Il tabellone sembra in discesa per la selezione di Southgate, con l'eccezione della Germania

"In tutta onestà non credo che questa sia stata la miglior Germania affrontata, non era ai livelli degli anni '80 o '90, quella per intenderci che ha affrontato proprio Southgate. Chiaramente per una partita così c'erano enormi aspettative, non è una partita come le altre e la squadra di Low è sicuramente buona, ma non una grande squadra".

Chi le sta piacendo in questi Europei?

"Devo dire che l'Italia mi ha colpito molto, Mancini ha fatto svoltare il movimento calcistico italiano cambiandone l'approccio. Ho visto una squadra dinamica, offensiva. Non solo io, ma tutti ora guardano gli azzurri con piacere. Tutt'altra cosa rispetto al passato dove era la noia a farla da padrona".

Non c'è il rischio che si sottovaluti ora avversari sulla carta abbordabili, come l'Ucraina ma eventualmente Repubblica Ceca o Danimarca? Basti pensare al ko contro l'Islanda nell'ultima edizione

"No, l'Inghilterra non sottovaluterà l'Ucraina né le eventuali prossime avversarie. A questo punto della competizione ogni avversaria merita rispetto. La stessa Repubblica Ceca ha eliminato l'Olanda, sarebbe assurdo prendere un avversario così sottogamba. In più Southgate è un tecnico meticoloso, studia ogni dettaglio e da ex difensore è ancor più attento a certi dettagli".

Pronostico secco: che finale vedremo?

"Non ho dubbi, Inghilterra-Italia".